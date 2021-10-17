Посол РФ в Лондоне назвал условия для выдачи аккредитации журналистке Би-би-си Рейнсфорд

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Журналистка вещательной корпорации Би-би-си Сара Рейнсфорд, которой было отказано в продлении визы для работы в качестве корреспондента в Москве, сможет вернуться в Россию в том случае, если британская сторона выдаст аккредитацию журналисту ТАСС. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью, показанном в воскресной программе вещательной корпорации Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Эта дама [Рейнсфорд] сможет вернуться [в Россию], если мы увидим, что наши журналисты получают визы для работы в Великобритании", - сказал глава российской дипмиссии в Лондоне. Келин отметил, что решение о непродлении визы Рейнсфорд было принято вследствие того, в Соединенном Королевстве "плохо обращаются с российскими журналистами", в частности, высылают их из страны.

"Саре было сказано, что как только корреспондент агентства ТАСС получит разрешение на въезд в Великобританию, она получит возможность вернуться, - подчеркнул дипломат. - Мы не против того, чтобы она вернулась, но наши журналисты заслуживают равного нормального отношения к себе".

Виза Рейнсфорд истекла 31 августа, в связи с чем она покинула Москву. В МИД РФ заявили, что решение не продлевать журналистке Би-би-си рабочую визу было принято в качестве зеркальной меры на действия Лондона по отношению к корреспонденту ТАСС.

Ранее Союз журналистов России выступил с требованием о немедленном прекращении дискриминации российских репортеров за рубежом, обратив особое внимание на применение такой практики в Великобритании. Как указали в организации, это не имеет "ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации".