Келин: Лондону нужно отказаться от агрессивной риторики для улучшения отношений с Москвой

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Улучшение российско-британских отношений возможно в том случае, если Лондон откажется от агрессивной риторики и враждебных шагов в отношении Москвы. Соответствующее мнение озвучил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью, показанном в воскресной программе вещательной корпорации Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Отношения между нашими странами насчитывают несколько столетий. Были разные периоды - и положительные, и отрицательные. Мы заинтересованы в том, чтобы произошло улучшение российско-британских отношений. Однако заявления британских министров о том, что Россия является противником и что Россию надо сдерживать, не способствуют этому", - указал глава диппредставительства России в Лондоне.

В то же время, по словам Келина, стороны готовы сотрудничать друг с другом по ряду актуальных мировых проблем, в том числе в деле борьбы с изменением климата. "Это общемировая проблема, в связи с чем необходимо объединить усилия перед лицом климатической угрозы", - отметил он. Подтверждением того, что Москва "серьезно относится к проблеме глобального потепления", станет прибытие широкой российской делегации, насчитывающей более 200 человек, на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится в конце октября - начале ноября в шотландском городе Глазго.

Келин добавил, что президент РФ Владимир Путин пока еще не принял решение относительно возможной поездки в Глазго, однако в работе COP-26 точно примут участие представители российского правительства высокого уровня. Как подчеркнул дипломат, Россия уделяет большое внимание климатической проблематике, о чем свидетельствует выступление Путина 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели, в котором он заявил, что страна будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данный термин подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.