{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Песков: перспектив встречи Путина и Зеленского не просматривается из-за позиции Киева

Именно украинские власти не выполняют минские договоренности, добавил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что перспективы встречи российского и украинского лидеров - Владимира Путин и Владимира Зеленского - пока не просматриваются, так как Киев взял курс на выход из минских соглашений. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

На эту тему

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно на Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей". "Поэтому пока перспективы плохие", - заключил он.

Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером, отметил Песков. "Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков.

"Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники "нормандской четверки" не общаются все вместе. Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что все участники конфликта указаны в минском комплексе мер, который является официальным документом ООН. "Соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться", - заключил Песков.

"Домашняя работа" для "нормандского" саммита 

Песков заявил, что для того, чтобы перспективы саммита в "нормандском формате" стали более очевидными, стороны должны сделать "домашнюю работу" и согласовать общие позиции. "Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент", - сказал он.

По словам Пескова, перспективы проведения "нормандского" саммита станут ясны после встречи глав МИД РФ, Украины, ФРГ и Франции. "Вот министры сначала соберутся и поймут, [какой] фундамент", - сказал представитель Кремля.

Как ранее заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в ходе трехстороннего телефонного разговора 11 октября лидеры МИД РФ, ФРГ и Франции договорились о проведении "в ближайшее время" встречи глав МИД стран "нормандской четверки".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
Песков заявил, что Москва готова "по сто раз" разъяснять Западу свою позицию
Читать полностью