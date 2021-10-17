Песков: перспектив встречи Путина и Зеленского не просматривается из-за позиции Киева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что перспективы встречи российского и украинского лидеров - Владимира Путин и Владимира Зеленского - пока не просматриваются, так как Киев взял курс на выход из минских соглашений. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" , отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно на Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей". "Поэтому пока перспективы плохие", - заключил он.

Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером, отметил Песков. "Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков.

"Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники "нормандской четверки" не общаются все вместе. Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что все участники конфликта указаны в минском комплексе мер, который является официальным документом ООН. "Соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться", - заключил Песков.

"Домашняя работа" для "нормандского" саммита

Песков заявил, что для того, чтобы перспективы саммита в "нормандском формате" стали более очевидными, стороны должны сделать "домашнюю работу" и согласовать общие позиции. "Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент", - сказал он.

По словам Пескова, перспективы проведения "нормандского" саммита станут ясны после встречи глав МИД РФ, Украины, ФРГ и Франции. "Вот министры сначала соберутся и поймут, [какой] фундамент", - сказал представитель Кремля.

Как ранее заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в ходе трехстороннего телефонного разговора 11 октября лидеры МИД РФ, ФРГ и Франции договорились о проведении "в ближайшее время" встречи глав МИД стран "нормандской четверки".