Лавров и глава МИД Гвинеи-Бисау обсудят урегулирование в Африке и подпишут меморандум

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой, которая находится в РФ с рабочим визитом с 17 по 19 октября.

Накануне встречи министров в МИД РФ сообщили, что стороны планируют обсудить пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, а также подписать меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Особое внимание будет уделено укреплению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Это первый визит Барбозы в РФ. Министерский портфель она получила летом 2019 года, а в саммите "Россия - Африка" в 2019 году в Сочи принимал участие министр внутренних дел республики Жулиану Фернандеш. В конце марта этого года Гвинею-Бисау с рабочим визитом посетил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, который в числе прочих встреч провел консультации с главой МИД республики.

Урегулирование кризисов на Африканском континенте

Министры обсудят ключевые темы международной и региональной повестки дня с упором на вопросы урегулирования кризисных ситуаций и борьбы с терроризмом на континенте, в том числе в Западной Африке, Сахаро-Сахельском регионе, на Африканском Роге, сообщили в МИД. "Позиции Москвы и Бисау по большинству актуальных тем мировой и африканской политики близки или совпадают, включая формирование многополярного мироустройства при центральной координирующей роли ООН, противодействие международному терроризму, другим глобальным угрозам современности. Реализуется конструктивное сотрудничество в ООН и в других многосторонних форматах", - отметили в МИД РФ накануне встречи министров.

На брифинге 14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что министры планируют также "предметно рассмотреть перспективы взаимодействия в ООН, на других международных площадках и в других многосторонних форматах", а также обсудить вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки и проведения второго саммита Россия - Африка в 2022 году.

Активизация взаимодействия

Отношения между Российской Федерацией и Гвинеей-Бисау поступательно развиваются, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог, отметили в МИД РФ. Состоявшиеся в 2014 году президентские и парламентские выборы завершили кризисный период, начало которому было положено военным переворотом в апреле 2012 года. Так, 2019 году РФ подписала с Республикой Гвинея-Бисау соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее помощь российских военных специалистов в подготовке военных кадров для республики.

Лавров и Барбоза, как ожидается, особое внимание на встрече уделят вопросам укрепления делового партнерства в сферах геологоразведки и разработки месторождений минерального сырья, сельского хозяйства, рыболовства и инфраструктуры. "Важным направлением двусторонних связей остается взаимодействие в гуманитарной сфере, включая подготовку бисайских национальных кадров в российских вузах. В нашей стране получили образование около 5 тыс. граждан Гвинеи-Бисау", - отметили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что предстоящий визит в Россию министра иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карлы Барбозы придаст дополнительный импульс совместной работе по более полному раскрытию потенциала взаимовыгодных связей двух стран.