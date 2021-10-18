Замглавы МИД РФ обсудил с верховным комиссаром ООН процесс возвращения сирийских беженцев

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече в Дамаске с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди перспективы процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Об этом говорится в распространенном в понедельник по итогам состоявшейся накануне встречи сообщении МИД РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее, перспективам продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Особое внимание было уделено мерам международного содействия добровольной репатриации сирийцев и их комплексной поддержки", - говорится в документе.

Также стороны обсудили насущные гуманитарные проблемы в зоне нагорнокарабахского конфликта и международные усилия по их решению.