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Замглавы МИД РФ обсудил с верховным комиссаром ООН процесс возвращения сирийских беженцев

Также стороны обсудили насущные гуманитарные проблемы в зоне нагорнокарабахского конфликта и международные усилия по их решению

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече в Дамаске с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди перспективы процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Об этом говорится в распространенном в понедельник по итогам состоявшейся накануне встречи сообщении МИД РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее, перспективам продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Особое внимание было уделено мерам международного содействия добровольной репатриации сирийцев и их комплексной поддержки", - говорится в документе.

Также стороны обсудили насущные гуманитарные проблемы в зоне нагорнокарабахского конфликта и международные усилия по их решению.

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