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Российская делегация обсудила с Асадом мобилизацию гуманитарного содействия

В состав межведомственной делегации РФ также входили представители Минобороны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин обсудили на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом текущую ситуацию в арабской республике и мобилизацию гуманитарного содействия нуждающимся сирийцам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся накануне встречи.

"Была подробно рассмотрена текущая ситуация в Сирии и вокруг нее, задачи достижения устойчивой стабилизации на земле на основе восстановления суверенитета и территориальной целостности страны при продолжении борьбы с терроризмом. Кроме того, обсуждались вопросы мобилизации комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам, в том числе с учетом резолюции 2585 СБ ООН, а также продвижения ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в российском дипведомстве, в состав межведомственной делегации также входили представители Минобороны РФ.

Теги
СирияРоссияАсад, Башар Хафез
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