Путин: Дом русского зарубежья своей работой продвигает ценности культуры РФ за границей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дом русского зарубежья продвигает ценности российской культуры и укрепляет международные гуманитарные связи, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам торжественного вечера в честь 25-летия Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Телеграмму главы государства зачитал директор культурного центра Виктор Москвин.

Путин указал, что "Дом русского зарубежья выполняет высокую историческую, культурную, просветительскую миссию".

"Его уникальная экспозиция, ценные архивные документы и произведения искусства, фотографии и личные вещи, богатые коллекции находившихся за границей книг и периодики, хранят память о наших выдающихся соотечественниках, которые волею судеб оказались за пределами России, но тяжело переживали эту разлуку, до конца жизни сердцем и мыслями были с Родиной", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что важная часть коллекции центра посвящена Солженицыну, его судьбе, "творческому, литературному, идейному наследию".

"С удовлетворением отмечу роль и вклад, который вносит Наталья Дмитриевна Солженицына, весь коллектив Дома русского зарубежья в развитие этого уникального проекта. Вы заняты поистине подвижнической, научной, выставочной, издательской работой, направляете свои усилия на продвижение русского языка и литературы, ценностей российской культуры за рубежом, укрепление международных гуманитарных связей. Желаю вам успехов в реализации намеченных планов, здоровья и благополучия", - добавил глава государства.