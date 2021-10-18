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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля расширение сотрудничества в различных областях

В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание "практическим аспектам российского присутствия на Святой земле"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в понедельник на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

"Были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня в свете отмечаемого в этот день 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. При этом был констатирован общий настрой на дальнейшее динамичное развитие многопланового взаимодействия, включая продолжение активного политического диалога, расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что стороны уделили особое внимание "практическим аспектам российского присутствия на Святой земле".

Теги
РоссияИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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