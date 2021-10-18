Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве также будет приостановлена, а аккредитация ее сотрудников отозвана с 1 ноября. Лавров указал, что Москва объявила НАТО об этих шагах буквально 18 октября.

"Международный секретариат НАТО уже уведомлен. Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты, - сказал Лавров. - У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", - сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о том, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации, а также принял решение сократить с 1 ноября общую численность его состава до десяти человек, включая административно-технический персонал.

"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии. "Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии", - добавил министр.

Россия не удивилась

Вместе с тем, по его словам, Москва, "в общем-то, не особенно" удивилась подобному шагу альянса, поскольку численность постпредства России уже сокращалась дважды по настоянию натовцев - в 2015 и в 2018 годах.

"С 2014 года НАТО предельно сократил любые контакты с нашим представительством, объявил о полном прекращении практического сотрудничества как в гражданских областях, так и по линии военных. По линии военных вообще никаких контактов не происходит. Как я уже сказал, [в НАТО] ввели, по сути, запретительный режим для наших дипломатов, что касается посещения штаб-квартиры НАТО, а контакты без посещения поддерживать невозможно, и, фактически, запретительный режим для элементарной связи с Международным секретариатом Североатлантического альянса", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что все это подтверждает, что "ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересован". "Если это так, то, конечно же, мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявил о невозможности таких перемен", - отметил глава МИД.