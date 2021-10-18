Лавров призвал прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия считает необходимым прекратить любое стороннее вмешательство во внутренние дела Судана. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

"Исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны, - сказал он. - Суданский народ должен сам определять свою судьбу, рассчитываем, что все те, кто сейчас пытается этому принципу противостоять, осознают свою ответственность, чтобы не допустить еще одного очага дестабилизации на многострадальном Африканском континенте".

Министр напомнил, что изначально Россия всячески стремилась сохранить территориальную целостность и единство Судана, но ряд игроков во главе с США решили, что суданцам будет лучше жить в разных государствах. "РФ сделала многое, чтобы этот "развод" был мирным, но после него началось очередное вмешательство: навязывались подходы к тому, как суданцы должны у себя выстраивать демократию в ее западном понимании, навязывались шоковые реформы, реакция была обратной. Резко ухудшилось социально-экономическое положение населения, безработица, традиционная структура суданского общества находится под серьезным напряжением", - подчеркнул Лавров.