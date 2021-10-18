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Слуцкий: Россия более чем адекватно ответила НАТО на необоснованную высылку дипломатов

Председатель комитета Госдумы по международным делам заявил, что "альянс занимает явно конфронтационную позицию по отношению к РФ"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Приостановление деятельности постпредства РФ при НАТО, прекращение работы Информационного бюро и Военной миссии связи альянса в Москве стали более чем адекватным ответом на конфронтационную политику альянса. Такие мнение в беседе с ТАСС выразил в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Приостановление деятельности постпредства РФ при НАТО, а также прекращение деятельности Информационного бюро и Военной миссии связи альянса в Москве - более чем адекватный ответ на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя", - сказал он.

По словам депутата, "альянс занимает явно конфронтационную позицию по отношению к РФ", а "все заявления натовского руководства о необходимости диалога с Россией явно расходились с делами".

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО
Кроме того, прекращается деятельность информационного бюро альянса в Москве
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО
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