МИД РФ: посол одной из стран НАТО может вести экстренные контакты от имени блока в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Один из послов стран - членов НАТО в Москве может исполнять функции по поддержанию экстренных контактов с российской стороной от имени блока после ответных действий РФ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

"Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран - членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции", - говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.