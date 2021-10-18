Замглавы МИД РФ: перед выборами в Госдуму нейтрализовали реальные террористические угрозы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Напряженная межведомственная работа позволила нейтрализовать малейшие террористические угрозы на территории России перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Сложно отрицать то, что минувшие парламентские выборы в России проходили в непростой обстановке, вызванной среди прочего и деятельностью международных террористических организаций. Как вы знаете, в сентябре силами ФСБ были задержаны четыре сторонника ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство" - прим. ТАСС), готовивших нападения на территории Ингушетии. Также ранее в июле была вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки указанной запрещенной в Российской Федерации организации в Тюменской области. И то, что накануне предвыборной кампании были нейтрализованы даже малейшие террористические угрозы, это результат напряженной межведомственной работы", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.