Что известно о ситуации с закрытием постпредства России при НАТО

Россия решила с 1 ноября приостановить работу своего постпредства при НАТО в ответ на решение о лишении аккредитации восьми сотрудников миссии. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также прекратят работу Информационное бюро НАТО при посольстве Бельгии и Военная миссия связи в Москве, сообщил министр. По его словам, если у представителей Североатлантического альянса "возникнут какие-то экстренные дела", они могут обращаться к российскому послу в Брюсселе.

ТАСС собрал главное, что известно о ситуации.

Решение НАТО и ответ России

Североатлантический альянс 6 октября объявил о сокращении состава постпредства России при НАТО с 20 до 10 человек: у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, еще два вакантных места были упразднены. Россиянам дали срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

В НАТО объяснили свое решение тем, что лишенные аккредитации дипломаты, по мнению альянса, являются сотрудниками разведки, о статусе которых Москва не уведомляла. Генсек альянса Йенс Столтенберг позднее заявил, что решение "не связано ни с какими конкретными событиями".

Лавров 18 октября объявил об ответных шагах российской стороны: с 1 ноября будут закрыты постпредство России при НАТО и миссии организации в Москве. Он уточнил, что процесс может занять "еще несколько дней", но подчеркнул, что РФ больше не видит необходимости "продолжать делать вид, что какие-то перемены [в отношениях с альянсом] в обозримом будущем возможны".

Кто уезжает и что остается

Штат Военной миссии связи НАТО, в чьи задачи входит взаимодействие с Минобороны РФ, насчитывает 13 сотрудников, включая одного гражданского. Ее возглавляет генерал-майор Ласло Макк из Венгрии.

В штате Информационного бюро, которое должно содействовать "пониманию широкой российской общественностью отношений между Россией и НАТО", числится только один иностранец - сотрудник Международного штаба Североатлантического альянса. Остальные являются россиянами.

Связь между Россией и НАТО теперь будет поддерживаться через российского посла в Бельгии (до 2003 года эта должность совмещалась с позицией постпреда). В МИД РФ также пояснили, что аналогичные функции может выполнять один из послов стран - членов организации в Москве "на усмотрение альянса".

Крайний шаг