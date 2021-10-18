Что известно о ситуации с закрытием постпредства России при НАТО

Россия решила с 1 ноября приостановить работу своего постпредства при НАТО в ответ на решение о лишении аккредитации восьми сотрудников миссии. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Также прекратят работу Информационное бюро НАТО при посольстве Бельгии и Военная миссия связи в Москве, сообщил министр. По его словам, если у представителей Североатлантического альянса "возникнут какие-то экстренные дела", они могут обращаться к российскому послу в Брюсселе.
ТАСС собрал главное, что известно о ситуации.
Решение НАТО и ответ России
- Североатлантический альянс 6 октября объявил о сокращении состава постпредства России при НАТО с 20 до 10 человек: у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, еще два вакантных места были упразднены. Россиянам дали срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.
- В НАТО объяснили свое решение тем, что лишенные аккредитации дипломаты, по мнению альянса, являются сотрудниками разведки, о статусе которых Москва не уведомляла. Генсек альянса Йенс Столтенберг позднее заявил, что решение "не связано ни с какими конкретными событиями".
- Лавров 18 октября объявил об ответных шагах российской стороны: с 1 ноября будут закрыты постпредство России при НАТО и миссии организации в Москве. Он уточнил, что процесс может занять "еще несколько дней", но подчеркнул, что РФ больше не видит необходимости "продолжать делать вид, что какие-то перемены [в отношениях с альянсом] в обозримом будущем возможны".
Кто уезжает и что остается
- Штат Военной миссии связи НАТО, в чьи задачи входит взаимодействие с Минобороны РФ, насчитывает 13 сотрудников, включая одного гражданского. Ее возглавляет генерал-майор Ласло Макк из Венгрии.
- В штате Информационного бюро, которое должно содействовать "пониманию широкой российской общественностью отношений между Россией и НАТО", числится только один иностранец - сотрудник Международного штаба Североатлантического альянса. Остальные являются россиянами.
- Связь между Россией и НАТО теперь будет поддерживаться через российского посла в Бельгии (до 2003 года эта должность совмещалась с позицией постпреда). В МИД РФ также пояснили, что аналогичные функции может выполнять один из послов стран - членов организации в Москве "на усмотрение альянса".
Крайний шаг
- Закрытие постпредства при НАТО - мера, к которой Москва не прибегала ни в один из предыдущих периодов охлаждения отношений с Западом в новейшей истории.
- При этом с января 2018 года миссия работала без постпреда - с момента, когда этот пост покинул Александр Грушко, который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел. Обязанности главы представительства исполнял заместитель постпреда Юрий Горлач.
- Кроме того, неоднократно альянс высылал российских дипломатов из Брюсселя - первый такой случай произошел весной 2009 года. Весной 2018 года после скандала вокруг дела Скрипалей НАТО решила сократить состав постпредства РФ с 30 до 20 человек.