Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, который скончался от последствий коронавируса, был первым темнокожим госсекретарем и имел большие шансы стать первым темнокожим президентом, однако в истории он остался как "госсекретарь с пробиркой". Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В США скончался Колин Пауэлл - политик, который по многим параметрам был первым: в 1987-1989 годах он работал первым темнокожим советником по национальной безопасности в администрации Рональда Рейгана, был самым молодым - и первым темнокожим - госсекретарем в истории в период первого президентства Джорджа Буша [- младшего], и редкий случай - он назначался на руководящие посты тремя президентами-республиканцами, а еще в 90-е имел немалые шансы вообще стать первым темнокожим президентом страны, еще до Барака Обамы", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом, по мнению сенатора, Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой". 5 февраля 2003 года он произнес речь в ООН, после которой Джордж Буш - младший приказал начать войну в Ираке. "Госсекретарь, размахивая пробиркой с белым порошком, объявил тогда, что у Ирака есть оружие массового уничтожения, у США имеются доказательства этого. Оружия в Ираке не нашли, а пробирка так и осталась в мировой дипломатии образцом введения в заблуждение мирового сообщества", - напомнил Косачев.

Он также отметил, что позднее сам Пауэлл называл свое выступление "позорным пятном" "и, по сути, признавал, что его подставило ЦРУ". "Однако, как известно, этого было вполне достаточно для начала агрессии против Ирака, за которую так никто и не ответил. И это, возможно, не менее серьезное последствие для мировой политики, поскольку уверенность в безнаказанности поощряет на новые агрессии - мы убедились в этом в Ливии, но предотвратили в Сирии. Впрочем, отдадим должное Пауэллу - это была эпоха, когда США по крайней мере пытались как-то обосновывать в ООН свои действия. И сам Пауэлл был сторонником именно такого подхода. Сейчас даже лжепробирок не демонстрируют", - заключил вице-спикер СФ.