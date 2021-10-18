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Зампостпреда при ООН: Россия готова изучить информацию ЦАР об инцидентах с инструкторами

Анна Евстигнеева напомнила, что российские инструкторы работают в ЦАР "по просьбе ее властей и с ведома профильного санкционного комитета Совета Безопасности 2127"
Зал Совета Безопасности ООН EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Зал Совета Безопасности ООН
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Россия готова изучить информацию о якобы имевших место правонарушениях своих инструкторов в Центрально-Африканской Республике, если ее предоставят власти страны. Об этом заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Любые возможные случаи нарушения международного права и прав человека должны расследоваться национальными властями. У нас с ними налажен тесный и взаимоуважительный диалог. Если нам будет передана какая-то информация по линии правоохранительных органов ЦАР о конкретных инцидентах, она будет тщательно изучена", - сказала она.

Евстигнеева напомнила, что российские инструкторы работают в ЦАР "по просьбе ее властей и с ведома профильного санкционного комитета Совета Безопасности 2127". "Они с успехом повышают уровень профессиональной выучки центральноафриканских силовиков, благодаря чему военная обстановка в стране стабилизировалась", - указала дипломат.

Во время своего выступления на Совете Безопасности президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ничего не сказал о "преступлениях" инструкторов из РФ, о которых говорили на встрече западные дипломаты, а наоборот отметил их вклад в укрепление безопасности в стране.

Панель экспертов ООН в июне 2021 года представила Совету Безопасности доклад о ситуации в ЦАР. В нем содержатся обвинения в адрес неких "российских инструкторов", к числу которых докладчики относят сирийцев и ливийцев, которые якобы участвовали в боевых действиях и расстрелах мирных жителей в ЦАР. В постоянной миссии России при всемирной организации доклад назвали политически ангажированной фальшивкой, преследующей цель добиться замены специалистов из РФ на военнослужащих западных стран.

В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. В российском дипведомстве неоднократно указывали, что российские инструкторы находятся в ЦАР на законных основаниях и продолжают свою работу по обучению военнослужащих национальной армии этой страны.

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