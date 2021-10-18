Россия призывает НАТО договориться о мерах деэскалации

ООН, 18 октября. /ТАСС/. России предлагает НАТО договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границ. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Одним из важнейших факторов, способствующих поддержанию и укреплению безопасности на региональном и субрегиональном уровнях является достижение договоренностей по отказу от дестабилизирующей военной активности, контролю над вооружениями и разоружению, - отметил Белоусов. - Общемировые тенденции деградации в области безопасности сказываются и на ситуации в Европе. Разрушаются ключевые договоренности в области контроля над вооружениями и инструменты по укреплению доверия, идет наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ".

"Очевидно, что, пока НАТО не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог затруднены", - подчеркнул он. По словам дипломата, в этих условиях востребованы шаги по улучшению обстановки, фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ о мерах доверия.

В этой связи Белоусов отметил полезность "дополнительных добровольных мер транспарентности". "Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", - сказал зампостпреда.

Представитель РФ отметил, что структурированный диалог по вызовам безопасности в регионе ОБСЕ является важной мерой доверия. направленной на разрядку военной напряженности, и способствует "формированию условий для обсуждения ключевых вопросов европейской безопасности и контроля над вооружениями". "Россия готова к конструктивной работе на перечисленных направлениях. Последовательно выступаем за урегулирование проблем региональной безопасности политико-дипломатическими методами, в том числе достижением договоренностей по контролю над вооружениями и разоружению", - заявил он.