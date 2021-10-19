Россия призвала Грузию и Украину отказаться от искаженной реальности отношений

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Россия считает, что Грузии и Украине необходимо объективно взглянуть на существующие проблемы в отношениях с Москвой, только это поможет вести диалог для решения имеющихся вопросов. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

По словам Белоусова, с убежденностью партнеров в их абсолютной правоте вряд ли можно рассчитывать "на сколько-нибудь конструктивный диалог по тем острым вопросам, которые являются поводом для антироссийских выпадов". "Призываем власти Украины, Грузии и наших западных партнеров отказаться от созданной ими же искаженной реальности, взглянуть на существующие проблемы беспристрастно, трезво и объективно", - отметил дипломат.

"Только это позволит нам вместе вести требуемый диалог для поиска решений имеющихся проблем, которые угрожают стать перманентными болевыми точками в международных отношениях", - подчеркнул зампостпреда РФ.