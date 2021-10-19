Косачев: новый запуск ракеты КНДР ведет к эскалации ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Последний запуск баллистической ракеты со стороны КНДР является шагом в сторону от урегулирования проблем политическим путем на Корейском полуострове. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Сегодняшний пуск - так или иначе эскалация, следовательно, шаг в сторону от урегулирования проблем политическим путем. Но и сохраняющееся военное присутствие США в Южной Корее деэскалацией явно не назовешь. Замкнутый круг. Вызывает только сожаление и тревогу", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что решение проблем Корейского полуострова возможно только на основе взаимной деэскалации военного противостояния и проявления доброй воли со всех сторон. Косачев добавил, что, помимо двух корейских государств, речь идет о США в первую очередь.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

Военные Республики Корея считают, что Пхеньян мог провести испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Ранее КНДР осуществляла запуски ракет такого типа в 2015 и 2019 годах. Это ракетное испытание КНДР стало восьмым в текущем году. В конце сентября Пхеньян впервые запустил в сторону Японского моря новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8".