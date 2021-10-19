Эксперты "Валдая" считают, что пандемия ведет к "одичанию" государств

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса запустила процесс деглобализации и привела к обособлению государств друг от друга. Об этом говорится в новом ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" "Эпоха пандемии: год второй. Возвращение будущего".

Доклад был презентован во вторник на XVIII ежегодном заседании клуба. В число авторов доклада вошли профессор МГИМО МИД России, профессор РАН Олег Барабанов, кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев, доктор экономических наук, член Бреттон-Вудского комитета Ярослав Лисоволик, кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Сушенцов и кандидат политических наук, директор программ Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Руководителем авторского коллектива выступил директор по научной работе Фонда клуба "Валдай", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

"Последствия пандемии слегка приоткрыли завесу будущего международной политики после завершения "тридцатилетнего перехода" - исторического периода, следовавшего за холодной войной. Самая важная и центральная тенденция сегодня - обособление государств друг от друга и от любых попыток внешнего влияния на их поведение", - говорится в докладе экспертов.

По мнению аналитиков, эта тенденция выражается в последовательной политике ограничения основных свобод глобализации, сворачивании тех ее элементов, которые ставят политику отдельного государства в зависимость от неподконтрольных ему факторов. "Основная борьба сейчас - не столько государств между собой, сколько между государством и глобализацией, ее основными порождениями и движущими факторами, обращают внимание эксперты.

Последствия "взрыва"

Для описания происходящих в мире процессов авторы доклада метафорично сравнивают пандемию со взрывом метана или внезапным воздействием на конструкцию, которое вызвано сочетанием стечения обстоятельств и накопленного износа".

"После такого воздействия процессы осыпания где-то ускоряются, где-то, наоборот, могут временно замедлиться в силу случившейся деформации. Меняется и поведение жильцов - они начинают цепляться за сохраняющиеся элементы здания, чтобы как-то удержаться, уже окончательно перестав задумываться о других. Конкуренция - продукт не только изменения соотношения сил, но и деградации существующего порядка, стремления каждого "утопающего" спасать самого себя", - поясняют эксперты.

При этом, как отмечается в исследовании, страны сейчас начинают конкурировать не за то, кто получит доступ к максимальным благам и подчинит всех своим интересам, а из-за того, кто сможет собрать больше ресурсов, необходимых для выживания в условиях глубокого кризиса. Кризиса, требующего капитальной перестройки после окончания "конца истории" и начала непредсказуемого будущего, добавили авторы доклада.

Путь глобального размежевания

Авторы исследования обратили внимание на новую тенденцию в мировой экономике - подлинную деглобализацию. В результате пандемии с точки зрения устойчивого развития каждого государства неоспоримой ценностью стала самодостаточность, способность функционировать при высокой степени изоляции.

"Задача, которую сейчас решают державы, состоит в сохранении за собой ресурсов, до которых они могут дотянуться, не претендуя на извлечение выгоды из функционирования системы жизнеобеспечения всего здания", - указывается в документе.

Подходы государств изменились и к такой сфере как экология и климат, считают аналитики. Если раньше господствовало представление, что для решения глобальных проблем нужно участие всех стран, то сейчас инициатива в климатической повестке перешла в руки отдельных стран, экономик или объединений. При этом зеленый переход рассматривается ими как инструмент изменения модели экономического развития, выхода на новый виток конкурентоспособности и как большая стратегия по выходу из ковидного кризиса, убеждены авторы доклада.

"Зеленый переход станет одним из определяющих факторов дальнейшего развития мира, который неизбежно породит победителей и проигравших. "Поляризация на международной арене будет нарастать. Но даже контроль над инструментами зеленого перехода, который, видимо, останется в руках ведущих западных игроков, гарантией успеха не является. В любом случае ближайшие годы зеленого перехода обещают быть конфликтными и малопредсказуемыми", - указывают эксперты.