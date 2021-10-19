Эксперты "Валдая" считают, что пандемия ведет к "одичанию" государств

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса запустила процесс деглобализации и привела к обособлению государств друг от друга. Об этом говорится в новом ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" "Эпоха пандемии: год второй. Возвращение будущего".
Доклад был презентован во вторник на XVIII ежегодном заседании клуба. В число авторов доклада вошли профессор МГИМО МИД России, профессор РАН Олег Барабанов, кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев, доктор экономических наук, член Бреттон-Вудского комитета Ярослав Лисоволик, кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Сушенцов и кандидат политических наук, директор программ Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Руководителем авторского коллектива выступил директор по научной работе Фонда клуба "Валдай", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
"Последствия пандемии слегка приоткрыли завесу будущего международной политики после завершения "тридцатилетнего перехода" - исторического периода, следовавшего за холодной войной. Самая важная и центральная тенденция сегодня - обособление государств друг от друга и от любых попыток внешнего влияния на их поведение", - говорится в докладе экспертов.
По мнению аналитиков, эта тенденция выражается в последовательной политике ограничения основных свобод глобализации, сворачивании тех ее элементов, которые ставят политику отдельного государства в зависимость от неподконтрольных ему факторов. "Основная борьба сейчас - не столько государств между собой, сколько между государством и глобализацией, ее основными порождениями и движущими факторами, обращают внимание эксперты.
Последствия "взрыва"
Для описания происходящих в мире процессов авторы доклада метафорично сравнивают пандемию со взрывом метана или внезапным воздействием на конструкцию, которое вызвано сочетанием стечения обстоятельств и накопленного износа".
"После такого воздействия процессы осыпания где-то ускоряются, где-то, наоборот, могут временно замедлиться в силу случившейся деформации. Меняется и поведение жильцов - они начинают цепляться за сохраняющиеся элементы здания, чтобы как-то удержаться, уже окончательно перестав задумываться о других. Конкуренция - продукт не только изменения соотношения сил, но и деградации существующего порядка, стремления каждого "утопающего" спасать самого себя", - поясняют эксперты.
При этом, как отмечается в исследовании, страны сейчас начинают конкурировать не за то, кто получит доступ к максимальным благам и подчинит всех своим интересам, а из-за того, кто сможет собрать больше ресурсов, необходимых для выживания в условиях глубокого кризиса. Кризиса, требующего капитальной перестройки после окончания "конца истории" и начала непредсказуемого будущего, добавили авторы доклада.
Путь глобального размежевания
Авторы исследования обратили внимание на новую тенденцию в мировой экономике - подлинную деглобализацию. В результате пандемии с точки зрения устойчивого развития каждого государства неоспоримой ценностью стала самодостаточность, способность функционировать при высокой степени изоляции.
"Задача, которую сейчас решают державы, состоит в сохранении за собой ресурсов, до которых они могут дотянуться, не претендуя на извлечение выгоды из функционирования системы жизнеобеспечения всего здания", - указывается в документе.
Подходы государств изменились и к такой сфере как экология и климат, считают аналитики. Если раньше господствовало представление, что для решения глобальных проблем нужно участие всех стран, то сейчас инициатива в климатической повестке перешла в руки отдельных стран, экономик или объединений. При этом зеленый переход рассматривается ими как инструмент изменения модели экономического развития, выхода на новый виток конкурентоспособности и как большая стратегия по выходу из ковидного кризиса, убеждены авторы доклада.
"Зеленый переход станет одним из определяющих факторов дальнейшего развития мира, который неизбежно породит победителей и проигравших. "Поляризация на международной арене будет нарастать. Но даже контроль над инструментами зеленого перехода, который, видимо, останется в руках ведущих западных игроков, гарантией успеха не является. В любом случае ближайшие годы зеленого перехода обещают быть конфликтными и малопредсказуемыми", - указывают эксперты.
Изменения претерпел и такой сопутствующий глобализации процесс как цифровизация. С одной стороны, пандемия сработала в качестве мощного катализатора цифровой трансформации, отмечают аналитики, приводя в пример массовую дистанционную работу в условиях карантина.
Однако параллельно в этой сфере на первый план выходит проблема кибербезопасности в связи с тем, что на цифровую инфраструктуру замкнуты теперь основные механизмы жизнедеятельности человека, общества и государства. И все это повышает общее ощущение уязвимости, отмечают авторы. Кроме того, происходит резкое повышение эффективности "микровласти" - контроля за отдельными индивидами, говорится в документе.
Второй шанс на успех
Авторы доклада делают вывод, что восстановление прежнего миропорядка уже невозможно и теперь наступает эпоха творческого подхода в международной политике.
"Это не следствие собственно пандемии, все началось намного раньше. Но если до нее у государств могла быть надежда, что прежний порядок так или иначе будет восстановлен и те, кто чувствовали себя обделенными, получат больше прав, то теперь окончательное осыпание неизбежно. И все обделенные получают шанс проявить свои таланты при сооружении нового здания. Заодно и показать, есть ли эти таланты", - убеждены составители доклада.
По мнению экспертов, теперь основная задача международной политики заключается в избежании "одичания" в условиях слома правил и институтов и отказ от практики "каждый за себя".
"Первая попытка построить устойчивое и относительно справедливое мировое устройство без большой войны, предпринятая после конца холодной войны, закончилась тем, что мы имеем сегодня. Пандемия дала шанс на вторую попытку, пусть и в довольно экстремальных условиях. Но предыдущую предпринимали как раз в условиях максимально комфортных, отчасти поэтому так все и вышло. Сейчас нужны осторожность и ответственность. Должно получиться лучше", - резюмируют авторы исследования.