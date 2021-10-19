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Участники московского формата обсудят военно-политическую обстановку в Афганистане

По итогам заседания планируется принятие совместного заявления

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Участники московского формата консультаций по Афганистану 20 октября обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане, а также усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране", - говорится в сообщении.

В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации движения талибов ("Талибан", запрещен в РФ), представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

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