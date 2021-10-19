Нечаев считает, что законодательство об иностранных агентах требует корректировки

"Мы с вами видим, что более 80 СМИ относятся к иноагентам, более 70 НКО [признаны иноагентами]. Конечно, масштаб правоприменения закона об иноагентах требует корректировки самих положений закона", - сказал Нечаев во вторник журналистам. "Понятно, когда, например, СМИ-иноагентами признаются "Радио Свобода", "Голос Америки" (признаны СМИ-иноагентами в РФ - прим. ТАСС). Это, действительно, пропагандистские, политические и государственные СМИ в других странах. Но сейчас мы видим, масштаб правоприменения вышел из разумных берегов, в частности по физическим лицам", - добавил он.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время Минюст РФ принимает решение о признании иноагентом, и предложил, чтобы такое решение находилось в ведении судебной власти. "В России же действует презумпция невиновности, а теперь люди, СМИ, которые признаны иноагентами, должны идти в суд и доказывать, что они никакие не иностранные агенты. Может быть, все-таки восстановим презумпцию невиновности в России, и суд будет принимать какие-то запретительные меры?" - сказал он.

При этом Нечаев выразил беспокойство тем, что логика, которая была заложена в законодательство об иноагентах "начинает переворачиваться, когда люди достойные, уважаемые, многое сделавшие хорошего для страны, реальные гражданские активисты становятся иностранными агентами". "Я думаю, пришло время, <...> очень важно в этой, осенней сессии Государственной думы, чтобы профильный комитет по средствам массовой информации нашел, как отредактировать это законодательство", - считает он.