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Кремль не будет предвосхищать решение Путина по кандидатуре главы МЧС

Кремль не будет предвосхищать решение Путина по кандидатуре главы МЧС - Песков.

Песков: РФ на встрече московского формата по Афганистану ждет продолжения диалога сторон
Участники консультаций обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане, а также усилия по предотвращению гуманитарного кризиса
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