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Песков заявил, что намерен на турецком прочитать высказывание Эрдогана о "пятерке" СБ ООН

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен прочитать высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о "пятерке" Совета Безопасности ООН на турецком языке. В беседе с журналистами во вторник представитель Кремля пояснил, что пока ознакомился с этими словами только в переводе и в пересказе прессы.

"Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю", - сказал Песков.

Ранее Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в рамках своего визита в эту страну, заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей войны.

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