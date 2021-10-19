"Танго не танцуют в одиночку". Песков прокомментировал ситуацию в отношениях России с НАТО

"В целом, если говорить об этой ситуации, то собственно положение дел де-факто просто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений собственно никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями. Такая последняя капля как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре", - сказал Песков.

Россия не пострадает от нынешнего состояния отношений с Североатлантическим альянсом, поскольку диалога между сторонами и так не было. "От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе, - сказал представитель Кремля. - Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся".