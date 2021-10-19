Песков: РФ на встрече московского формата по Афганистану ждет продолжения диалога сторон

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия на встрече московского формата по Афганистану ожидает сопоставления позиций и продолжения диалога сторон. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет <...> происходить в Афганистане по всем хорошо известным параметрам", - сказал он, отвечая на вопрос, чего ждет Москва от предстоящих 20 октября контактов.

Как ранее сообщили в МИД РФ, участники московского формата консультаций по Афганистану обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане, а также усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации движения талибов ("Талибан", запрещен в РФ), представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.