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Путин провел телефонный разговор с премьером Италии

Как ранее сообщили в Риме, стороны обсудили по телефону подготовку к предстоящему саммиту лидеров стран G20

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели во вторник телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента состоялся телефонный разговор с премьер-министром Италии Драги", - сказал он, добавив, что сейчас Кремль готовит соответствующее сообщение.

О беседе ранее сообщила и пресс-служба правительственного дворца Киджи. По ее данным, Путин и Драги обсудили по телефону подготовку к предстоящему саммиту лидеров стран G20, который пройдет в Риме 30-31 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДраги, Марио
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