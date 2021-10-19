Путин провел телефонный разговор с премьером Италии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели во вторник телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента состоялся телефонный разговор с премьер-министром Италии Драги", - сказал он, добавив, что сейчас Кремль готовит соответствующее сообщение.

О беседе ранее сообщила и пресс-служба правительственного дворца Киджи. По ее данным, Путин и Драги обсудили по телефону подготовку к предстоящему саммиту лидеров стран G20, который пройдет в Риме 30-31 октября.