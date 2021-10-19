Кремль не видит угроз в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия не обеспокоена в связи с сообщениями об испытании Китаем гиперзвукового оружия, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не рассматривается", - ответил представитель Кремля на вопрос, обеспокоена ли Москва и не рассматривает ли как потенциальную угрозу со стороны КНР испытания в августе гиперзвукового оружия, о которых 16 октября сообщила британская газета Financial Times. В свою очередь, в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отмечал, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе не соответствует действительности. По его словам, Китай испытывал не гиперзвуковое оружие, а новый тип космического корабля.

"У нас союзнические и партнерские отношения с Китаем, Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений, не выходя за рамки каких-то международных обязательств", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли у США повод волноваться по поводу российских разработок в области гиперзвукового оружия, представитель Кремля подчеркнул, что "Соединенные Штаты Америки тоже испытывают гиперзвуковое оружие". "Уже не первый год в военном бюджете на это закладываются средства, это хорошо известно, это абсолютно прозрачная информация", - указал он.

"Россия никоим образом не выходит за свои международные обязательства в области контроля над вооружениями и принимает меры, направленные на обеспечение своей безопасности на фоне тех действий, которые предпринимаются Соединенными Штатами в рамках программы по ПРО", - отметил Песков.