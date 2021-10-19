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Кремль пока не анонсирует формат участия Путина в конференции в Глазго

Президент России ранее сообщил о готовности принять участие в саммите G20 по видеосвязи

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока отказался говорить о формате участия главы российского государства Владимира Путина в конференции по климату в Глазго.

Во вторник журналисты поинтересовались у представителя Кремля, каково решение Путина об очном участии в саммите "двадцатки". "Мы своевременно об этом сообщим", - ответил пресс-секретарь.

На вопрос, есть ли решение по поводу поездки российского лидера в Глазго, Песков заметил, что "Глазго будет после Рима". "Тоже сообщим своевременно", - пообещал он.

Позднее пресс-служба Кремля проинформировала, что российский лидер в телефонном разговоре с премьером Италии сообщил о готовности принять участие в саммите G20 по видеосвязи.

Встреча лидеров Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября.

В ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На прошлой неделе сам Путин говорил, что еще не решил, поедет ли он на этот форум, но точно выступит на нем.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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