Песков назвал радикальными предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Радикальные предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах были отвергнуты, но правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что есть соответствующие инициативы журналистского сообщества и так далее по рассмотрению возможных поправок к закону. Мы знаем, что были такие радикальные предложения - отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим", - заметил Песков.

По словам представителя Кремля, что касается именно правоприменительной практики в этой сфере, то есть инициативы по ее обсуждению, и вопрос только в "модальности того, как это будет рассматриваться".

Песков при этом не стал комментировать присвоение статуса СМИ-иноагента изданиям "Росбалт" и Republic. По его словам, соответствующие разъяснения может давать ведомство, которое принимает такие решения (Минюст РФ). "Мы не можем быть арбитром в данном случае, арбитром может быть только суд. Ведомство выполняет свои функции в соответствии с теми положениями закона, которые ведомству дают такие полномочия и обязанности. Мы это никак не можем комментировать. А за разъяснениями причин, которые привели к тем или иным решениям, конечно, вы должны обращаться именно туда", - сказал пресс-секретарь президента.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.