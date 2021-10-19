Лавров: РФ ставит перед белорусскими коллегами вопрос о ситуации с журналистом КП Можейко

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия обсуждает с белорусскими коллегами ситуацию с задержанием журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики и закрытием издания. Об этом сообщил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами, продолжаем им заниматься", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Комсомольская правда" 5 октября сообщила о закрытии представительства в Минске.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси".

Можейко обвиняется в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. По первой статье ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет, по второй - до трех лет. Минский городской суд оставил в силе предыдущее решение об избрании в отношении журналиста меры пресечения в виде заключения под стражу.