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Лавров заявил, что официальное признание талибов пока не обсуждается

По словам главы МИД России, Москва, "как и другие влиятельные в этом регионе страны", находится в контакте с талибами

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия пока не рассматривает вопрос официального признания движения "Талибан" (запрещено в РФ), заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Официальное признание [талибов] пока не обсуждается, и об этом было публично сказано", - сказал он.

Глава дипведомства отметил, что Россия, "как и другие влиятельные в этом регионе страны", находится в контакте с талибами. При этом, по его словам, Москва рассчитывает, что "Талибан", согласно своим обещаниям, примет меры для того, чтобы афганское правительство стало инклюзивным не только с этнической, но и с политической точки зрения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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