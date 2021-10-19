Лавров: РФ не против участия США в переговорах по Донбассу при поддержке "Минска-2"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия не станет возражать против участия США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит минские соглашения. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро", - сказал он.

Лавров добавил, что необязательно быть членом "четверки" или превращать ее в "пятерку" или "семерку", чтобы каким-то образом помочь урегулированию. "У американцев доминирующее влияние на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, поэтому нужно поддерживать с ними диалог, а такой диалог возобновился: [заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд встречалась с [замглавы администрации президента РФ Дмитрием] Козаком, который курирует у нас в администрации украинскую тематику и другие вопросы нашего ближнего зарубежья, они договорились продолжать контакт", - указал министр.

Россия предлагала подключить США к переговорам в "нормандском формате", но Франция и ФРГ категорически отказались, отметил Лавров. Он сообщил, что экс-госсекретарь США Джон Керри во время визита в Москву сказал: "если бы нас пригласили [в "нормандский формат"], может быть, мы бы подумали".

"Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности, только так", - указал глава МИД РФ.

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора. В Кремле заявили, что стороны условились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы в том числе обсудить наличие "предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского саммита".