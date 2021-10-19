Лавров назвал фантазиями заявления Киева о возможности встречи Зеленского и Путина

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным отражают фантазии украинского руководства, которые не поддаются серьезным комментариям. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в последнее время было немало высказываний относительно возможной встречи президентов России и Украины со стороны как самого Зеленского, так и его ближайшего окружения. "Кто-то из его [Зеленского] офиса сказал, что Путин-то готов вроде бы [к встрече], но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным", - добавил он.

"Этот поток сознания даже не буду комментировать, - констатировал Лавров. - Если реагировать на все публичные заявления, которые звучат из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, то не хватит даже выдумки, чтобы все это каким-то образом охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно".