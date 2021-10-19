Песков: разрыв отношений с НАТО ничем не чреват для России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Разрыв отношений с Североатлантическим альянсом ничем не чреват для России, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Что известно о ситуации с закрытием постпредства России при НАТО

"Он ничем не чреват, разрывать было нечего, отношений не было", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.