{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отношения России и НАТО

Песков: разрыв отношений с НАТО ничем не чреват для России

По словам представителя Кремля, "разрывать было нечего, отношений не было"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Разрыв отношений с Североатлантическим альянсом ничем не чреват для России, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Что известно о ситуации с закрытием постпредства России при НАТО
Что известно о ситуации с закрытием постпредства России при НАТО

"Он ничем не чреват, разрывать было нечего, отношений не было", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОПесков, Дмитрий Сергеевич
Россия приветствует начало работы Конституционного комитета Сирии в Женеве
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что у всех делегатов Конституционного комитета есть настрой выйти на договоренности
Читать полностью