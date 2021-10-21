Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина стала зампредседателя Госсобрания Башкирии

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина назначена заместителем председателя Госсобрания Башкирии, сообщила пресс-служба парламента республики в четверг.

Тансыккужина получила депутатский мандат в Госсобрании в сентябре по итогам довыборов в Краснохолмском избирательном округе, набрав более 48% голосов.

"На заседании Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан состоялось голосование за кандидатов на должность заместителя председателя парламента. Большинством голосов была избрана член комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Тамара Тансыккужина. Накануне ее кандидатура была поддержана фракцией партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Она заняла пост Эльвиры Аиткуловой, которая была избрана депутатом Госдумы РФ, добавили в пресс-службе.

Тамара Тансыккужина родилась в 1978 году, окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт и Башкирский государственный университет. С 2002 года занимала пост заместителя председателя Центрального шашечного клуба "Башкортостан". Также она руководит проектом развития детского шашечного спорта в республике, входила в Общественную палату Республики Башкортостан первого, второго, четвертого составов. В списке спортивных достижений Тансыккужиной семь побед в чемпионате мира,восемь - в чемпионате Европы.