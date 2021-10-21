Постпред РФ: техсекретариат ОЗХО продолжает скрывать важную информацию по делу Навального

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по-прежнему скрывает важную информацию по делу Алексея Навального. Об этом заявил в четверг постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Технический секретариат по-прежнему скрывает важную информацию о том, были ли какие-то видео и фотоматериалы следственных действий, которые проводила команда ОЗХО в Берлине, как проводилось разделение отобранных проб в Гааге перед отправкой этих материалов в сертифицированные лаборатории ОЗХО", - отметил он.

По словам, Шульгина, ОЗХО скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отправлен Навальный. "Формулу вещества не раскрывают, - сказал он. - Немцы в своем ответе на наш последний запрос воспроизвели формулировки из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие, то есть обнаружили в организме биомаркеры ингибитора холинэстеразы, имеющие схожие характеристики с характеристиками химических веществ из приложения 1.14А и 1.15А к химической конвенции. Больше они ничего не говорят".

Постпред РФ указал, Россия направила через ОЗХО ноту в адрес западных государств с вопросами по делу Навального. На большинство из этих вопросов ответов по существу предоставлено не было. "Ответы нас не удовлетворяют, это псевдоответы. <...> На большинство вопросов вообще не дали никаких ответов", - указал Шульгин.

Политическая акция

Шульгин заявил, что инициатива ряда стран вернуться к обсуждению ситуации вокруг Навального в ОЗХО является политической акцией.

"Пятого октября на площадке Исполнительного совета руководящего органа ОЗХО группа из 45 государств, встревоженных тем, что произошло с Навальным, выступила с заявлением. В тот же день британцы направили нам ноту с запросом по статье 9. Вопросы сводились к тому, что мы предпринимаем для того, чтобы прояснить случившееся в Омске [с Навальным] год назад, - сказал Шульгин. - Слушая это заявление, я сразу же подумал, что это политическая акция".

Дипломат рассказал, что ему под различными предлогами не давали взять слово, чтобы выступить с заявлением, и особенно активно мешали послы США, Великобритании и Бельгии.

"Конечно, мы добились своего, я не просто сделал заявление, прошел через весь зал и лично Фернандо Ариасу, директору технического секретариата [ОЗХО] вручил объемистую папку - 200 страниц, в том числе одно приложение, где четко все прописано, что мы предпринимали для того, чтобы выяснить правду, что же тогда произошло в эти августовские дни [с Навальным], - резюмировал Шульгин. - Я вам все это рассказываю для того, чтобы показать, что акция была спланированная, политическая. Вот истинная цена показной заботы о российском блогере".

История вопроса

В ходе сессии Исполнительного совета ОЗХО, открывшейся 5 октября, группа из 45 стран, преимущественно из евроатлантического сообщества, направила РФ запрос по ситуации с Навальным. РФ в течение двух дней ответила и инициировала встречный запрос, адресованный Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.