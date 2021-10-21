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Постпред РФ заявил, что ОЗХО может повторить в отношении России "сирийский сценарий"

По словам Александра Шульгина, речь идет об ограничении в праве голоса
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин REUTERS/Michael Kooren
Описание
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин
© REUTERS/Michael Kooren

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Запад в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может попытаться повторить в отношении России "сирийский сценарий" с ограничением в праве голоса. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Возможно, они попытаются попробовать повторить в отношении России сирийский сценарий. Им удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах. Наверно, они попытаются повторить эту схему и в отношении РФ", - сказал он.

Теги
Россия
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