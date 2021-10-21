Путин заявил, что контртеррористическое сотрудничество РФ и США желательно и необходимо

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно, а необходимо.

"Думаю, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно - оно необходимо", - сказал глава государства в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также указал, что специальные службы России и США находятся в контакте, но это сотрудничество могло бы быть более глубоким.

Президент подчеркнул, что Москва благодарна Вашингтону за информацию, которая позволила предотвратить теракты на территории страны. "Уверяю вас, мы сделаем все, что от нас зависит, и своевременно будем передавать необходимую информацию американским коллегам, если она будет представлять для них интерес и если мы будем ей располагать. Я уверен, хочу еще раз подчеркнуть, в этом все заинтересованы", - добавил Путин.

"Это общая угроза, она не становится менее опасной, чем 20 лет назад, к сожалению. Более того, мы даже видим расширение этой угрозы. Конечно, она носит глобальный характер, и эффективно бороться с ней нужно только объединяя усилия", - отметил российский лидер.