Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин допустил исключение движения "Талибан" (запрещено в РФ) из числа террористических организаций, но указал, что это должно происходить на уровне ООН.

Выступая на пленарном заседании клуба "Валдай" глава государства напомнил, что решение о включении "Талибана" в число террористических организаций принято на уровне ООН. "Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас безусловно ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", - подчеркнул Путин. "Мы солидарны (с общими решениями по "Талибану") и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка, из списка террористических организаций", - заверил российский лидер.

"Мне кажется, что мы к этому подходим", - признался он.

"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", - отметил президент РФ. "Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - указал глава российского государства.

Продолжая тему исключения "Талибана" из списка террористических организаций, Путин повторил, что "дело не в России". "Мы сотрудничаем с представителями "Талибана", приглашаем их в Москву, в контакте с ними находимся в самом Афганистане", - перечислил он.