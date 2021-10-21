Путин считает, что России не стоит никому ничего доказывать

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Основной принцип "мягкой силы" России - это уважение к себе, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что при этом не нужно никому ничего доказывать.

"Себя уважать - это главное. Не нужно из кожи вон лезть, чтобы кому-то доказывать, что мы хорошие, не надо этого делать", - сказал глава государства в четверг на заседании международного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, как сделать так, чтобы российская "мягкая сила" стала по-настоящему эффективной.

Путин подчеркнул, что нужно относиться с уважением к себе, к своей истории и к своей культуре. "И люди к вам потянутся", - добавил он.