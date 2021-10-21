Путин: мир будет стабильнее, если государства прекратят навязывать друг другу свою волю

По словам Путина, нормы международного права являются согласованными решениями. "Это результат договоренности: подписали, взяли на себя обязательства - исполняйте. Но, кстати говоря, если иметь в виду, что во главу современного мироустройства поставлен суверенитет, то извините - если кто-то что-то не подписал, ни в коем случае нельзя ни от кого требовать исполнения того, что государство не берет на себя. Это называется попыткой навязать чужую волю, иностранную, другим государствам. Чем быстрее мы уйдем от попыток внедрения в международную жизнь подобной практики, тем будет лучше и мир будет спокойнее и стабильнее", - сказал президент в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что "общественные отношения и международные отношения развиваются быстрее, чем нормы права". "Они требуют регулирования, и те, кто занимается нормотворчеством, за этими изменениями, как правило, не успевают. Но это международное право - это совокупность международных норм, это не какие-то правила, которые кто-то себе недавно нарисовал и думает, что все это будут исполнять", - сказал глава государства.

О "Валдае"

XVIII ежегодное заседание "Валдая" на тему "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство" проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В мероприятии принимают участие представители 45 стран. Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания этого клуба в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которому мероприятие и обязано своим названием. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. Помимо российского лидера, в форуме принимали участие главы других государств и крупные политики.