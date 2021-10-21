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Путин заявил, что не думает о своей роли в истории

По словам президента, это мешает принимать решения
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, так как это мешает принимать решения.

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"Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения", - сказал он в четверг, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай".

Так глава государства ответил на вопрос, какие свои достижения он считает главными, когда думает о собственной роли в истории. "Вот как только начнешь думать: "Как бы это ни случилось", "Что скажет княгиня Марья Алексевна", - пиши пропало. Лучше заканчивать активную производственную деятельность", - заметил он, добавив, что говорит "абсолютно искренне".

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