Путин: Байден поступил правильно, что вывел войска из Афганистана

"Конечно, президент США поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но он понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки, но он пошел на это - принял, взял на себя эту ответственность", - сказал глава российского государства.

Он отметил, что так или иначе эта ситуация отражается на доверии к США, прежде всего со стороны тех стран, которые ориентируются на них как на союзника.

"То, как это произошло, конечно, мы видим. Наверное, можно было бы сделать иначе. <...> Мне думается, что пройдет время, и все станет на свои места, ни к чему кардинальному это не приведет", - заметил Путин.