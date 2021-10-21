Путин заявил, что ответственность за ядерное оружие лежит на ядерных державах

"Вы сказали по поводу ядерного оружия, - это огромная ответственность ядерных держав. И вы сказали, что в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать", - сказал Путин на заседании международного клуба "Валдай", отвечая на вопрос об угрозе третьей мировой войны.

Президента спросили, не стоит ли России как ядерной сверхдержаве, как стране, пережившей тяжелые войны, более активно заявить, что защита мира - это цель ее внешней политики. "Мы очень много говорим позитивного, важного. Но многие вещи наши партнеры предпочитают просто не замечать. Так что говорить бессмысленно. Надо добиваться того, о чем мы говорим. Это не простая задача. Но мы будем над этим работать", - подчеркнул президент.