Путин: Алиев и Пашинян проявили политическую мудрость, остановив кровопролитие в Карабахе

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

"Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана [Ильхама Алиева], и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение. <…> Все-таки президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие. Но даже дело не только в этом, хотя ничего важнее, чем сохранить человеческие жизни, и быть не может. Тем не менее есть еще важные аспекты, а именно - нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества, хочу это подчеркнуть, мирного сосуществования. А в этом все заинтересованы", - отметил Путин.

По его словам, и в одной, и в другой стране существуют недовольные политическими решениями своих руководителей. "Всегда есть политические силы, которые чем-то недовольны или считают, что можно было бы сделать лучше. Всегда возникает ответ: попробуйте сделать лучше", - указал глава РФ.

Как заявил российский лидер, усилия сторон и в одном, и в другом случае должны вести к достижению главной цели - "созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития". "Возможно это сделать или нет? Возможно", - констатировал он. Путин подчеркнул, что Россия сделала все в интересах прекращения боевых действий в Карабахе. "Наши миротворцы достойно исполняют свой долг. Уже свыше 50 тыс. беженцев вернулось к своим родным местам", - подчеркнул президент.

Он добавил, что в сейчас в Карабахе в целом удается сохранить спокойную обстановку, несмотря на инциденты, которые иногда приводят к гибели людей.

Решение вопроса о границе

Армения и Азербайджан могут решить вопрос о границе, основываясь на картах советского периода, но этот процесс требует взаимных компромиссов, считает президент

"Самое главное сейчас - это урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? Здесь очень простые, прагматичные вещи: да потому что карты в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период. <…> Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов - где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только так, чтобы это было признано, было понятно, что это выгодно обеим сторонам", - отметил Путин.

По словам российского лидера, Москва выступает и за то, чтобы найти многосторонний формат урегулирования, в том числе активизировать работу Минской группы ОБСЕ. По его словам, такая работа ведется в настоящее время, а главная цель всего процесса - "создание ситуации безопасности и будущего строительства отношений в позитивном ключе".

"Пока того, что мы ставили перед собой в качестве цели, в целом нам удается добиться. Ну и, конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. Ведь дело не в том, что соответствующей статьей нашего [трехстороннего] заявления предусмотрено возможное продление пребывания российского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами, вот что самое главное. И надеюсь, что нам удастся это сделать", - заключил президент РФ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Одним из пунктов заявления, который должен быть реализован сторонами, является обмен пленными по принципу "всех на всех".