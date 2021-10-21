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Путин: если Россия выйдет из Совета Европы, за ней могут последовать и другие страны

Как подчеркнул президент, перспективы на существование Совета Европы и ОБСЕ есть, если эти организации будут работать над реализацией тех целей, ради которых они создавались
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Выход России из Совета Европы или ОБСЕ мог бы повлечь за собой прекращение участия и других стран в этих организациях. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Я вас уверяю, что если бы Россия вышла из одной из этих организаций (Совета Европы или ОБСЕ - прим. ТАСС), то мы посмотрели бы, что дальше будет происходить с этими организациями с точки зрения участия и других стран", - сказал Путин.

Как подчеркнул президент, перспективы на существование Совета Европы и ОБСЕ есть, если эти организации будут работать над реализацией тех целей, ради которых они создавались. При этом Путин отметил, что если Совет Европы и ОБСЕ будут заниматься исключительно постсоветским пространством и пытаться поучать созданные на нем государства, то перспектив для существования у них очень мало.

"Совет Европы - это вообще прежде всего европейская история, ОБСЕ в значительной степени тоже, - указал глава государства. - Нравоучения никому не нужны, поэтому надо смотреть шире на вопросы гуманитарного характера, гуманитарного сотрудничества или на вопросы безопасности на европейском континенте".

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