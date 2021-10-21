Путин: Россия заинтересована в выходе Афганистана из состояния гражданской войны

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан вышел из непрекращающейся гражданской войны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба "Валдай".
"Без всякого сомнения, интересы России заключаются в том, чтобы Афганистан в конце концов вышел из непрекращающейся перманентной гражданской войны. И чтобы народ этой многострадальной, без всякого преувеличения, страны почувствовал себя в рамках своих национальных границ и в безопасности и имел бы шансы на развитие и процветание. Всячески будем стремиться к тому, чтобы добиться именно такой цели", - сказал Путин.
При этом глава государства выразил мнение, что роль и значение Пакистана в этой ситуации ничуть не меньше, чем роль и значение России или Китая. "Мы заинтересованы в развитии сотрудничества <...> для того, чтобы добиться общего искомого результата", - сказал президент РФ.
Компромиссы внутри общества
По словам Путина, Россия заинтересована в том, чтобы внутри афганского общества были найдены приемлемые компромиссы, в том числе учитывались бы права женщин.
"Мы в контакте со всеми политическими силами в Афганистане, и у нас складываются достаточно устойчивые отношения со всеми. Но мы хотели бы, чтобы были найдены приемлемые компромиссы, и чтобы стоящие перед страной вопросы не решались только с помощью оружия, что было в последнее время, чтобы интересы женщин учитывались", - сказал Путин.
Глава государства напомнил, что "Талибан" (движение запрещено в РФ) в основном состоит из представителей пуштунов, однако значительную долю - до 47% по отдельным оценкам - в населении Афганистана составляют таджики. "Послушайте, это много, правда? Есть потом узбеки, хазарейцы и так далее, - отметил Путин. - Да, я знаю, сейчас даже в руководящем составе ["Талибана"], в правительстве есть представители этих групп, но не на первых ролях. А люди претендуют на то, чтобы занять значимое место в системе управления страной. И этот баланс должен быть найден".
РФ видит, что "Талибан" пытается бороться с крайними радикалами и террористическими организациями, такими как "Исламское государство" (международная террористическая организация, запрещена в РФ), добавил президент. "Да, это были попутчики, мы это понимаем, из реалий исходим, сиюминутные попутчики, сейчас они сами на "Талибан" нападают", - сказал Путин.
Ответственность США и Европы
По словам президента, США и Европа не должны снимать с себя ответственность за происходящее в Афганистане, но нельзя навязывать ничего афганскому народу.
"Я думаю, что он (президент США - прим. ТАСС) поступил правильно, приняв решение о выводе войск [из Афганистана], но теперь, конечно, нам нужно смотреть всем в будущее, - отметил российский лидер. - Но поскольку они все-таки, как вы сказали, эту кашу заварили, тоже не должны снимать с себя ответственности за происходящие события и за будущие". "Инструментов повлиять на ситуацию в Афганистане очень много, прежде всего [существуют] финансовые, в том числе и у Европы. <...> Они тоже несут ответственность за то, что там произошло", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ подчеркнул, что надо "включаться всем" и помогать афганскому народу. "Мы должны исходить из того, что нельзя повторять ошибок прошлого, нельзя навязывать афганскому народу то, что пытался навязать Советский Союз. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытались навязать США", - подытожил Путин.
После объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы, движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители пуштунов. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства и женщин.