Путин: Россия заинтересована в выходе Афганистана из состояния гражданской войны

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан вышел из непрекращающейся гражданской войны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба "Валдай".

"Без всякого сомнения, интересы России заключаются в том, чтобы Афганистан в конце концов вышел из непрекращающейся перманентной гражданской войны. И чтобы народ этой многострадальной, без всякого преувеличения, страны почувствовал себя в рамках своих национальных границ и в безопасности и имел бы шансы на развитие и процветание. Всячески будем стремиться к тому, чтобы добиться именно такой цели", - сказал Путин.

При этом глава государства выразил мнение, что роль и значение Пакистана в этой ситуации ничуть не меньше, чем роль и значение России или Китая. "Мы заинтересованы в развитии сотрудничества <...> для того, чтобы добиться общего искомого результата", - сказал президент РФ.

Компромиссы внутри общества

По словам Путина, Россия заинтересована в том, чтобы внутри афганского общества были найдены приемлемые компромиссы, в том числе учитывались бы права женщин.

"Мы в контакте со всеми политическими силами в Афганистане, и у нас складываются достаточно устойчивые отношения со всеми. Но мы хотели бы, чтобы были найдены приемлемые компромиссы, и чтобы стоящие перед страной вопросы не решались только с помощью оружия, что было в последнее время, чтобы интересы женщин учитывались", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что "Талибан" (движение запрещено в РФ) в основном состоит из представителей пуштунов, однако значительную долю - до 47% по отдельным оценкам - в населении Афганистана составляют таджики. "Послушайте, это много, правда? Есть потом узбеки, хазарейцы и так далее, - отметил Путин. - Да, я знаю, сейчас даже в руководящем составе ["Талибана"], в правительстве есть представители этих групп, но не на первых ролях. А люди претендуют на то, чтобы занять значимое место в системе управления страной. И этот баланс должен быть найден".

РФ видит, что "Талибан" пытается бороться с крайними радикалами и террористическими организациями, такими как "Исламское государство" (международная террористическая организация, запрещена в РФ), добавил президент. "Да, это были попутчики, мы это понимаем, из реалий исходим, сиюминутные попутчики, сейчас они сами на "Талибан" нападают", - сказал Путин.

Ответственность США и Европы

По словам президента, США и Европа не должны снимать с себя ответственность за происходящее в Афганистане, но нельзя навязывать ничего афганскому народу.