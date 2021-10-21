Путин: если наличие ЧВК из РФ в Мали будет против интересов России, власти отреагируют

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Частные военные компании (ЧВК) из России могут присутствовать в Мали, отметил президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что если деятельность таких компаний начнет вступать в противоречие с интересами РФ, власти отреагируют на это.

"Это частные компании, это не государство, они не отражают интересов российского государства, и если они где-то находятся - не по поручению российского государства", - подчеркнул Путин. Он обратил внимание на то, что это "частный бизнес, частные интересы, связанные в том числе с добычей там энергоресурсов, других ресурсов - золота, драгоценных камней".

"Если это начинает вступать в противоречие с интересами российского государства - так бывает, к сожалению, - то мы, конечно, должны на это реагировать, и мы будем это делать", - пообещал президент.

На заседании Путину был задан вопрос о присутствии ЧВК из РФ в Мали, который активно дискутируется сейчас во Франции. "Мы неоднократно обсуждали это с нашими французскими коллегами, в том числе и я об этом говорил, или со мной об этом говорил президент [Франции Эмманюэль] Макрон", - сообщил российский лидер.