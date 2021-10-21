Путин: Оверчук доложил, что почувствовал в ходе визита в США дефицит информации о России

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук доложил, что почувствовал в ходе своего визита в США дефицит информации о России у американских визави, рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на заседании международного клуба "Валдай".

"У нас коллеги ездят иногда, вот сейчас вице-премьер [Оверчук] вернулся из Штатов и говорит: "Я удивлен просто, что в разговоре с первыми лицами администрации [США] на уровне, там, советника по вопросам безопасности, чувствуется, что есть дефицит информации", - рассказал Путин.

"Как это ни странно, может, они ЦРУ не доверяют, я не знаю", - шутливо добавил президент.

Он также отметил, что такие площадки, как Валдайский форум, "востребованы для того, чтобы была возможность поговорить друг с другом откровенно, почувствовать друг друга и дать возможность людям, принимающим решения на разных этажах власти, иметь ввиду то, что звучит в том числе и на [заседаниях в] Валдайском клубе".

Путин поблагодарил участников дискуссии, заметив, что все они много лет приезжают в Россию и продолжают проявлять интерес к стране. "Это дает возможность и нам как-то с моими коллегами, потому что не только ваш покорный слуга выступает в таком формате, но и наши министры выступают, министр иностранных дел, мэр столицы выступал недавно, все это дает нам возможность рассказать о том, как мы себе представляем Россию в современном мире, куда мы движемся. На мой взгляд, это имеет такой позитивный практический результат", - заключил глава российского государства.